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Haberler Aydın 79’luk Fatma teyze bağlama öğreniyor

79’luk Fatma teyze bağlama öğreniyor

14.2.2022

79’luk Fatma teyze bağlama öğreniyor

AYDIN'IN Didim ilçesinde huzurevinde yaşayan Fatma Yaman, 79 yaşında bağlama öğrenmeye başladı. Yaman, bir hayali olan herkesi hayalini gerçekleştirmeye çağırdı. Bağlama çalmaya karar vermesini "Buradaki arkadaşlarımla koroya gidiyorduk. Müziği çok severim, saz çalmaya gitsem öğrenebilirim diye düşündüm" sözleriyle anlatan Yaman, bağlama öğretmeninin de kendisinden memnun olduğunu söyledi. Eşi Gamber Yaman ile birlikte 2 buçuk yıldır Didim Huzurevi'nde kalan ve hayatından çok memnun olduğunu belirten Fatma Yaman, "Her şey heves, merak edersen her şey öğreniliyor. Arkadaşlarım ve ortam çok güzel. Ayrıca bağlama çaldıkça rahatlıyorum. Tüm dertleri unutuyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE