  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Maden işletmesinde iş kazası can aldı

Maden işletmesinde iş kazası can aldı

14.2.2022

Maden işletmesinde iş kazası can aldı

AYDIN'IN Söke ilçesinde bir maden işletme tesisinde çalışan 29 yaşındaki Murat Bakan, üzerine sac malzemesinin düşmesi üzerine feci şekilde can verdi. Olay, Söke'de bulunan bir maden işletme tesisinde meydana geldi. Makine bakımı yapan Murat Bakan'ın üzerine onlarca kilo ağırlığındaki sac malzemesi düştü. Bakan, altında kaldığı sac malzemesinin altında can verirken mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE