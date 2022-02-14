Maden işletmesinde iş kazası can aldı

AYDIN'IN Söke ilçesinde bir maden işletme tesisinde çalışan 29 yaşındaki Murat Bakan, üzerine sac malzemesinin düşmesi üzerine feci şekilde can verdi. Olay, Söke'de bulunan bir maden işletme tesisinde meydana geldi. Makine bakımı yapan Murat Bakan'ın üzerine onlarca kilo ağırlığındaki sac malzemesi düştü. Bakan, altında kaldığı sac malzemesinin altında can verirken mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE