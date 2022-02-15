Ayaklarıyla ezerek yapıyorlar! Kilosu 100 liradan satılıyor... Asırlık gelenek

"BUNUN TADI BİR BAŞKA"

Çocukluğundan beri ayakta sıkılan zeytinyağının tadını çok sevdiğini ve diğer yağlara benzemediğini kaydeden 45 yaşındaki Muzaffer Ceviz, "Nenelerimiz eskiden bunu yaparlardı. Biz okuldan eve büyük bir heyecanla gelirdik. Şimdiki gibi ekmekler yapılır ısıtılırdı. Eve gelir gelmez hemen sıcak ekmeği zeytinyağına bandırır yerdik. Bunun tadını şehirde oturan vatandaşlar bilmez. Şehirli vatandaşlar bu şekilde zeytin sıkıldığını görse 'iğrenç' olarak nitelendirebilir. Onlar da çıplak elleri ile yemek yapıyorlar, hamur yoğuruyorlar. Onlar da ellerinin temiz olup olmadığını kendilerinden başka kimse bilmez. Bu kadın ayağı ile zeytin sıkacağı için dakikalarca ayaklarını yıkadı. Kısacası biz köylü insanlarız, hayatımızdan da çok memnunuz" dedi.



"VÜCUDA FAYDALARI ÇOK FAZLA"

Muzaffer Ceviz, incirle zeytinyağını yemenin insan vücuduna çok faydalı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"İnciri ikiye ayıracaksınız. Daha sonra yağın içerisine olabildiğince batırıp yiyeceksiniz. Her ikisinin de mide ve bağırsaklara çok faydası var. Bağırsaklarınızı yumuşatır sindirim hızlandırır ve kolaylaştırır. Arada bu şekilde zeytin sıkanlar sağ olsunlar tüm mahalleliyi çağırırlar hep beraber tadıp yer, sağlığımıza sağlık katarız. Allah onlardan da bin kere razı olsun."