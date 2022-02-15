AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde geçen yıl pandemi nedeni ile yapılamayan geleneksel deve güreşi festivali, bu yıl geniş katılımla gerçekleştirildi. Ücretsiz olan deve güreşlerini 10 bin kişi izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 130 ünlü pehlivan devenin güreştiği müsabakalar, heyecanlı anlara sahne oldu. Güreş alanına akın eden güreş severler güzel havada bir yandan piknik yapıp diğer yandan büyük heyecanı sahne olan güreşleri takip etti. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve İl Başkanı Ömer Özmen ile birlikte vatandaşları selamladı. Güreşleri kazanan develerin sahiplerine kupaları verildi. ■ İHSAN KARATAŞ

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