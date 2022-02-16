CHP’li Başkan Çerçioğlu’nun yalanı çöktü! Belediyede atamalar FETÖ’nün önerisi ile

Aydın'da "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davada FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile birlikte yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu savunmasında sanıklar arasındaki üst düzey yöneticileri kendisinin atamadığını öne sürerek suçu çalışma arkadaşına attı. Ancak bilirkişi raporu Çerçioğlu'nun yalanını ortaya çıkardı. Raporda Çerçioğlu'nun atama belgesinde imzası olduğu tespit edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde yapılan son duruşmada FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları, bilirkişi raporuna itiraz etti, HTS kayıtlarının da dosyaya eklenmesi talebinde bulundu. Sanıklar son duruşmada bilirkişi raporuna karşı savunma haklarını kullandı. Bilirkişi raporunda Özlem Çerçioğlu'nun üst yönetici sıfatıyla atamalarda sorumlu olduğu ve Erkan Karaarslan önerisiyle atamaları gerçekleştirdiği belirtildi. Başkan Çerçioğlu savunmasında her ne kadar belediye mevzuatında sorumlu kendisi olduğu bildirilse de İSKİ yönetmeliğine göre sorumluluğun genel müdürde olduğunu, davanın sanıkları arasındaki üst düzey yöneticileri kendisinin atamadığını ifade ederek suçu çalışma arkadaşına attı. Çerçioğlu sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi ASKİ'den sorumlu olduğunu iddia etti.

ATAMALARDA ÇERÇİOĞLU'NUN İMZASI VAR

Ancak bilirkişi raporunda Çerçioğlu'nun davanın sanıkları arasında yer alan birçok üst düzey yöneticinin atamasında imzası olduğu belgelendi. Erkan Karaarslan tarafından yönlendirilen kişilerin atamasını kendi imzasıyla yapan Çerçioğlu'nun savunmasında tüm bunları inkar etmesi şaşkınlık yarattı. Çerçioğlu'nun bu savunması 'ceza almaktan korkuyor' yorumlarına neden oldu. Mahkeme bir sonraki duruşması 10 Mayıs'a erteledi.

DAVA

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında usulsüzlükler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Mersin'deki FETÖ davasında da tutuksuz yargılanan Karaaslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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