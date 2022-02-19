  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da ATM'den para çeken vatandaşa kapkaç şoku

Aydın'da ATM'den para çeken vatandaşa kapkaç şoku

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, ATM'den para çektiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı. Vatandaş, kapkaççı tarafından soyulurken, polis zanlıyı arıyor.

İHA

19.02.2022, 20:55

Aydın’da ATM’den para çeken vatandaşa kapkaç şoku

Olay, Kuşadası ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM'den para çeken bir kişi, parayı saydığı esnada arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından saldırıya uğradı.

Parayı alıp kaçan kapkaççı, Muammer Ülgen Sokak istikametinden kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.