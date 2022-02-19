Başkan Dinçer karaciğer nakli oldu

Aydın'da karaciğeri iflas eden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e Malatya'da karaciğer nakli yapıldı. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan Dinçer'in kontrollerinde karaciğerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edilen Başkan Dinçer'e karaciğer nakli için acil donör çağrısı yapıldı. Çağrılar sonuç vererek bir donör bulundu ve karaciğer nakli için bekleyen Başkan Dinçer'in yapılan son tahlillerinde akciğerinde ödem olduğu tespit edildi. Dinçer'in akciğerindeki sıvının temizlenmesi sonrası nakil operasyonu başlatıldı. Başkan Dinçer'in 8 saat süren karaciğer nakil operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi.

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