Selma’nın hayallerinin önünde engel yok

Doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz; piyano çalıyor, yazdığı şiirlere beste yapıyor, hikaye ve masal yazıyor. Okulunda da oldukça başarılı olan Ameliya Selma'nın hayali, kendine ait bestelerin geniş kitlelerce duyulması ve ünlü şarkıcı Buray ile aynı sahnede şarkı söylemek. İzmir Kemalpaşa'daki Damlacık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi kızın görme engeli hayal gücüne engel olamıyor. Küçük yaşlardan itibaren piyano çalan Ameliya Selma, yaptığı besteleri tüm dünyanın dinlemesini istiyor.