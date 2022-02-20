Sokak kedisinden ayakkabı hırsızlıgı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığının altından, sokak kedisi çıktı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız kedi, görenleri hayrete düşürdü. Kuşadası'nda bir süredir aynı apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları üzerine bina sakinleri ayakkabılarının çalınmaması için nöbet tutmaya başladı. Bir türlü hırsızı yakalayamayan vatandaşlar çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Saatler süren görüntüleri inceleyen vatandaşlar trajikomik bir gerçekle karşılaştı. Apartmana giren bir kedinin ayakkabıları tek tek alarak apartmanın dışına taşıdığını gören apartman sakinleri, ilk defa böyle bir şeye şahit olduklarını ifade etti.