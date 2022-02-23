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Haberler Aydın 3 kilo uyuşturucuyu ses sistemine saklamış

3 kilo uyuşturucuyu ses sistemine saklamış

23.2.2022

3 kilo uyuşturucuyu ses sistemine saklamış
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde aracının ses sisteminde 3 kilo uyuşturucu ele geçirilen bir kişi tutuklandı. Polis ekipleri, Kuşadası ilçesinde bir süredir teknik takibe aldıkları Mehmet Ç'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelinin aracı ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ses sistemi içerisine zulalanmış 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Ç. sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ İHSAN KARATAŞ