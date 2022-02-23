Anne kızın acı kaderi

Aydın'da kan kanseri olan 17 yaşındaki Çağla İnanberi, 12 yıl önce kanserden yaşamını yitiren annesiyle aynı acı kaderi yaşadı. Genç kızın ölümü Aydın'ı yasa boğdu. Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan ve Açıköğretim Lisesi öğrencisi olan Çağla'ya 3 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle gittiği Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu kan kanseri (lösemi) teşhisi kondu. Hastanede tedavi altına alınan ve kemoterapi tedavisi gören genç kızın babası Halil İnanberi'ye doktorlar tarafından kızı Çağla'nın ilik nakli olması gerektiği söylendi.

UMUTLANDI AMA OLMADI

Halil İnanberi, 2009 yılında 29 yaşında iken amansız hastalığa eşi Suzan İnanberi'yi kurban vermesinin ardından hayattaki tek dayanağı olan 17 yaşındaki kızı Çağla İnanberi'ye uygun donör bulunması için yardım kampanyası başlattı. Geçtiğimiz yıl Söke Hükümet Meydanı'nda açılan stantta, çok sayıda vatandaş kök hücre ve kan bağışında bulundu. Uygun donör bulunması sonrasında Çağla, gördüğü kök hücre tedavisi ile iyileşti. Ancak yeniden hastalığı nüksedince Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE