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Haberler Aydın Annesi tarafından ölü bulundu

Annesi tarafından ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 49 yaşındaki Ali Özkeskin birlikte yaşadığı annesi tarafından ölü bulundu.

İHA

23.02.2022, 23:12

Annesi tarafından ölü bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle 201 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin yanından ayrılarak evdeki diğer odaya giren Ali Özkeskin bir süre odadan çıkmadı. Oğlunun sağlık durumundan şüphelenerek odaya giren Özkeskin'in annesi oğlunun yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.

Annesinin yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkeskin'in hayatını kaybettiğini belirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Özkeskin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.