  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aylar önce denizde kaybolmuştu! Cesedi Yunanistan'da bulundu

Aylar önce denizde kaybolmuştu! Cesedi Yunanistan'da bulundu

Mesut Çobanoğlu, yaklaşık 7 ay önce Didim'de denizde yüzerken kayboldu. Çobanoğlu'nun acı haberi geldi, cansız bedeni Yunanistan'da bulundu. Acı haberi alan eşi Sabriye Çobanoğlu ve ailesi gözyaşı döktü.

DHA

24.02.2022, 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022, 10:20

Aylar önce denizde kaybolmuştu! Cesedi Yunanistan’da bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde 7 ay önce girdiği denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu'nun cansız bedeni Yunanistan kara sularında bulundu. Acı haberi alan eşi Sabriye Çobanoğlu ve ailesi gözyaşı döktü.



Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen Mesut Çobanoğlu, iddiaya göre eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan çobanoğlu'nun sailesi durumu polise bildirdi. Cennet Koy mevkisine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Çobanoğlu için arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 7 ay sonra acı haberi geldi. Yunanistan kara sularında bir erkek cesedinin bulunduğu, yapılan incelemede ise cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.



Yunanistan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke getirildi. Çobanoğlu'nun cenazesinin bugün Söke'de toprağa verileceği öğrenildi.