Haberler Aydın Hepsi helikopterle tek tek tespit edildi! Aydın'dan kaçak avcılık denetimleri

Hepsi helikopterle tek tek tespit edildi! Aydın'dan kaçak avcılık denetimleri

Aydın'da havalanan helikopter izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık apanları tek tek tespit etti. Kara ekiplerinin ulaşamadığı yerlerde helikopter ekibi araziye inerek belge kontrolü yaptı. İzinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edilenlere idari para cezası kesilirken, kuş sesi çıkaran cihazlara el konuldu.