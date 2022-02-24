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Haberler Aydın Hepsi helikopterle tek tek tespit edildi! Aydın'dan kaçak avcılık denetimleri

Hepsi helikopterle tek tek tespit edildi! Aydın'dan kaçak avcılık denetimleri

Aydın'da havalanan helikopter izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık apanları tek tek tespit etti. Kara ekiplerinin ulaşamadığı yerlerde helikopter ekibi araziye inerek belge kontrolü yaptı. İzinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edilenlere idari para cezası kesilirken, kuş sesi çıkaran cihazlara el konuldu.

AA

24.02.2022, 16:51

Hepsi helikopterle tek tek tespit edildi! Aydın’dan kaçak avcılık denetimleri

Aydın'da helikopter destekli denetimlerde, izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edenlere ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Söke ve Didim ilçelerindeki kara avı alanlarında, havadan ve karadan denetim yaptı.

Bafa ile Azap gölleri ve Söke Ovası bölgesinde avlandığı belirlenen kişiler, Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopter ekibinin yönlendirmesiyle arazideki görevlilerce kontrol edildi.

Avcılık belgeleri sorgulanan kişilerin otomobillerinde de arama yapılarak avlanan hayvanların yasağa tabi olup olmadığına bakıldı.

Kara ekiplerinin ulaşamadığı yerlerde ise helikopter ekibi araziye inerek belge kontrolü yaptı.

Denetimlerde izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edilenlere idari para cezası kesilirken, kuş sesi çıkaran cihazlara el konuldu.