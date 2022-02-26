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Aydın'da akılalmaz olay! Ailesinin evini ateşe verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken feci manzarayı gören anne sinir krizi geçirdi.

İHA

26.02.2022, 14:37

Aydın’da akılalmaz olay! Ailesinin evini ateşe verdi

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ş. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 1 Sokak üzerindeki ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramasını öneldi. Yangının söndürülme çalışmaları esnasında A.Ş.'nin annesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri A.Ş.'yi bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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