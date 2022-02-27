Ailesine kızıp evi ateşe verdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir kişi, ailesiyle yaşadığı tartışma üzerine evi ateşe vererek kayıplara karıştı. Olay, Ovaeymir mahallesinde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan Ahmet Z. ailesiyle yaşadığı evi eşyalarla birlikte ateşe verip evden ayrıldı. Aile üyeleri, yanan evden son anda çıkabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, sinir krizi geçiren anne hastaneye kaldırıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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