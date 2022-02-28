Kilometre oyunu mahkemeden döndü

Aydın'ın Didim ilçesindeki oto galerici Özgür A, otomobilini bir internet sitesinde "Hatasız, boyasız, hasar kayıtsız" başlığı ile satışa çıkardı, ilanda da aracın 150 bin kilometrede olduğunu belirtti. Şamil Tıraş, ilandaki aracı beğenip 24 Ocak 2020'de 168 bin liraya satın aldı.

ŞAMIL Tıraş, satıştan 3-4 saat sonra yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunda aracın göstergesinde kilometre yerine mil yazdığını fark etti. Mili kilometreye çevirdiği zaman da aracın aslında 241 bin kilometrede olduğunu anlayınca Özgür A'nın yanına giderek bu kilometredeki otomobilin fiyatının daha düşük olması gerektiğini belirtip zararının karşılanmasını istedi. YANILTICI İLAN

OTO galericiden olumsuz yanıt alan Şamil Tıraş Osmaniye'nin Düziçi ilçesine dönerek dava açtı. Dava sonunda Asliye Hukuk Mahkemesi, satış ilanının yanıltıcı şekilde olduğu gerekçesiyle Şamil Tıraş'ı haklı buldu. Mahkeme, galerici Özgür A'nın, aracın satış fiyatı olan 168 bin lira ile bilirkişinin belirlediği 121 bin lira arasındaki 47 bin lira farkı yasal faiziyle Şamil Tıraş'a ödemesine karar verdi.

MURAT ŞENBAKLAVACI