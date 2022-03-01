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Haberler Aydın Aydın'da esrarengiz olay! Tarladaki gizemli çukurlar nasıl oluştu?

Aydın'da esrarengiz olay! Tarladaki gizemli çukurlar nasıl oluştu?

Aydın'daki olay şaşkınlık yarattı. Çine'de bir tarlada meydana gelen esrarengiz çukurlar merak konusu oldu. Bir tarlada 3 adet ve yaklaşık üçer metre derinlikteki çukurların nasıl oluştuğu bilinmiyor.

İHA

01.03.2022, 09:07

Aydın’da esrarengiz olay! Tarladaki gizemli çukurlar nasıl oluştu?

Aydın'ın Çine ilçesinde bir tarlada meydana gelen yaklaşık bir insan boyundaki çukurlar, hem şaşkınlık oluşturdu hem de merak konusu oldu.

Türkiye'nin önemli tarım arazilerine sahip Aydın'da, tarlada meydana gelen esrarengiz çukur, bölge halkının merak konusu oldu.

Çine'nin Çaltı Ovası'nda yaşayan Hakan Kocademir isimli üretici, tarlasında 3 adet yaklaşık 3 metre derinliğinde çukurlar oluştuğunu fark etti. Yaklaşık 1,5 metre çapında ve 2 metre derinliğinde olan çukurların nasıl oluştuğunu bilmediğini ifade eden üretici Hakan Kocademir; "Tarlamızda üç adet bulduğumuz bu çukurlar daha önce hiç görülmedi. Nasıl oluştuğu hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.



Geçtiğimiz aylarda Germencik ilçesinde de meydana gelen derin çatlaklar ve çukurlar ile gündeme gelen Aydın, şimdi de Çine ilçesindeki esrarengiz çukurlar ile dikkatleri üzerine çekerken vatandaşlar, çukurun nasıl oluştuğunu merak etmeye başladı.