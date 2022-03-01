Aydın’da okulda panik anları! Duman görünce kendilerini dışarıya attılar

Olay, Girne Mahallesi'ndeki Halide Hatun İlkokulu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun kazan dairesinde yoğun duman kapladı. Okulun bodrum katından dumanların yükseldiğini fark eden yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları incelemelerde dumanların elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu oluştuğunu tespit ederken, olayda can ve mal kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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