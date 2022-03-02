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Haberler Aydın Doğalgaz borusu hırsızı kameralardan yakalandı

Doğalgaz borusu hırsızı kameralardan yakalandı

2.3.2022

Doğalgaz borusu hırsızı kameralardan yakalandı
AYDIN'IN Nazilli ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi 81 Sokak'ta bulunan bir apartmanın doğalgaz boruları çalındı. Soğukta kalan vatandaşlar, kendilerini canından bezdiren hırsızların bulunması için polise başvurdu. Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis şahsı çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken yakaladı. Daha önce 10 evin de doğalgaz borularını çaldığı tespit edilen E.A, işlemleri için emniyet binasına götürüldü. ■ ÜMİT ÖZMEN