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Aydın'da motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Aydın'ın Efeler ilçesine motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

03.03.2022, 17:55

Aydın’da motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaza, Çıldır Havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki otomobil ile Hüseyin Yumurtacı'nın kullandığı 07 VJ 540 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Yumurtacı ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yumurtacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Yumurtacı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.