Katil dağda yakalandı

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kayınbiraderi Şanver Altunel'i (61) av tüfeğiyle öldüren Mehmet Altunel (61), cinayetten 10 ay sonra jandarma ekiplerince dağlık alanda yakalandı. Olay, Sultanhisar'ın Kırsal Yağdere Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 28 Mayıs'ta meydana geldi. Ölen aile büyüklerinden miras kalan bahçeyi birlikte işledikleri öğrenilen Mehmet Altunel ile kayınbiraderi Şanver Altunel arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Mehmet Altunel yanında getirdiği av tüfeğiyle kayınbiraderinin göğsüne ateş ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şanver Altunel, olay yerinde can verirken jandarma ekipleri kaçan Mehmet Altunel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde firari Mehmet Altunel, saklandığı Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi kırsalında yakalandı. Yaklaşık 10 aydır Sultanhisar'ın dağlarında saklanan Altunel, işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

KAZIM YÖRÜKCE