Dolandırılmanın acısına kalbı dayanmadı

AYDIN'IN Efeler İlçesi'nde dolandırıcıların tuzağına düşen 32 yaşındaki Uğur Tuğ, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Uğur Tuğ, kredi kartından yüklü miktarda para çekildiğini fark etti. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na şikayet için giden Tuğ, karakol binasının merdivenlerinde bir anda fenalaştı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uğur Tuğ'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kredi kartından çekilen paranın miktarı hakkında açıklama yapılmadı. Evli ve 2 çocuk babası Tuğ, Kadıköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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