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Haberler Aydın Alkollü araç sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Alkollü araç sürücüsü ortalığı birbirine kattı

7.3.2022

Alkollü araç sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü sürücünün sebep olduğu kazada ortalık savaş alanına döndü. Çocuk parkına zarar verdikten sonra park halindeki araca çarpan sürücü, iki evin bahçe kapısına çarparak durabildi. Kaza, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Recep Çetinel Parkı'na girdi. Parktaki banka çarpan alkollü sürücü, daha sonra bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, bahçe kapısını kırarak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, sokak adeta savaş alanına döndü.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN