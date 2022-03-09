Eksik çay kavgasında baba-oğul bıçaklandı

Aydın Efeler'de 'eksik çay' yüzünden çıkan kavgada, çay ocağı işleten baba ve oğlu bıçaklanarak ağır yaralandı. Zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı. Olay dün Zeybek mahallesi İkinci Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Çay ocağı işleten Aydın Kahveciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Eviz'e (55) yardım eden oğlu Sezai Eviz, tamirhanede bulunan 2 kişiye çay götürdü.

Kendilerine eksik çay getirildiğini belirten kişiler ise Eviz'in tepsisinde bulunan diğer çayları almak istedi. Çayların başka müşterilere ait olduğunu söyleyen Eviz ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Bıçak çeken zanlılar, olayı görüp ayırmak isteyen baba Eviz'i baldırından, oğlu Sezai'yi ise kasığından yaraladılar. ■ KAZIM YÖRÜKCE