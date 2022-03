AYDIN Kuşadası'nda eşiyle tartışan adam evini ateşe verdi. Olay, Camiatik mahallesi Soysal Sokak'ta dün 04.30 sıralarında yaşandı. Cezaevinden kısa süre önce çıkan H.E. eşiyle tartıştı. Evin içinde 'Yakarım burayı' diye bağırdığı iddia edilen H.E, evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, H.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. ■ İBRAHİM UZUN

