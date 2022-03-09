‘Sesini duyduğumda çığlık atmak istedim’

Aydın'da boşandığı eşinin baltalı saldırısında parmakları kopan ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan İlke Kuleli (29), 'canavar' olarak adlandırdığı eski kocasıyla duruşma salonunda ilk kez (SEGBİS) sayesinde karşı karşıya geldi. Eski eşi İsmail Demir'in sesini duruşma salonunda duyunca, markette yaşadığı o dehşet dolu dakikaları yeniden yaşadı.

"KAFASINA 23 DİKİŞ"

Evli kaldığı 9 yıl boyunca sürekli şiddet gördüğü için eşinden boşanmak zorunda kalan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 30 Ocak 2022 tarihinde İncirliova'da çalıştığı markette eski eşinin baltalı saldırısına uğramıştı. 'Seni geberteceğim' diye bağırarak eski kocasının saldırısına uğrayan İlke Kuleli'nin, saldırıda sağ serçe parmağı tamamen kopmuş, sol elindeki kopan 5 parmak ise dikilmişti. Ayrıca ölümden dönen genç kadının başına, aldığı balta darbelerinden dolayı da 23 dikiş atılmıştı.

Olay sonrası gözü dönmüş baltalı saldırgan polis tarafından yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Boşanmadan önce de sürekli tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olan İlke Kuleli, geçtiğimiz gün ilk kez hakim karşısına çıktı. Eski eşine baltayla saldırdığı için tutuklanarak cezaevine konulan İsmail Demirci ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) sayesinde katıldı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Genç kadın kendisini baltayla öldürmek isteyen eski eşinin sesini salonda duyunca gözyaşlarına boğuldu. O an korkudan ne yapacağını şaşırdığını söyleyen talihsiz kadın, "Salonda sesini duyunca korktum. O anlar tekrar gözümün önüne geldi ve çığlık atmak istedim. Ekranda yüzünü görmemek için kafamı bile kaldırmadım. Sesini duyunca içimdeki öfke daha da arttı. Aslında o benim öfkemi bile hak etmiyor" dedi.

Duruşmada hakimin eski kocasına, 'Bu kadın ne yaptı da onu bu hale getirdin? diye sorduğunu da söyleyen Kuleli, "Utanmadan beni aldattı diye cevap verdi. Hakim de 'Senin annene aynı şeyi yapsalar ne yapardın? Aldattıysa da git boşan' diyerek azarladı. Ardından bir de kalkmış benden özür diliyor. Çok pişmanım diyor. Hakkını helal et diyor. Ölene kadar hakkımı helal etmiyorum. Bu sözler daha az ceza almak için. Bir an önce cezaevinden çıkacak ve yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Yani beni öldürecek. Ben ölmek istemiyorum" diyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"YENI HAYAT KURACAGIZ"

KIZLARI 9 yaşındaki Elif Eylül ile 8 yaşındaki Zeynep İlke'nin yaşanan bu olaydan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu da belirten genç anne, "Birçok kez eski eşim beni kızlarımın önünde tekme tokat dövdü. Kızlarıma da psikolojik şiddet uygulardı. Odalarına kapatırdı. Bundan sonra kızlarım ile hayata dört elle sarılacağız. Kendimize yeni bir hayat kuracağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ