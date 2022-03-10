Savaş çıkmasaydı doktor olacaktı

Ukrayna'da tıp eğitimi gören 22 yaşındaki Nursel Yardımcı, savaş nedeniyle eğitime ara verilince elinde sopası, ayağında çizmeleriyle Milas'ta koyunlara çobanlık yapıyor. Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Söke ilçesinde doğan Nursel Yardımcı'nın çocukluğu, ekonomik kriz nedeniyle esnaf olan babasının iflas etmesinden dolayı taşındıkları Çanakkale'nin bir köyünde geçti. Daha sonra ailesinin Milas ilçesinin Bafa sınırları içinde kırsalda hayvancılık yapmaya başlamasıyla birlikte Nursel, sahibi oldukları hayvanlarla birlikte büyüdü.

KISITLI İMKANLARLA OKUDU

Koyunların peşinde doğayla iç içe yaşayan ve çobanlık yapan genç kız, diğer yandan kısıtlı imkanlarda ders çalışıp yurtdışında üniversite kazandı. Nursel, çocukluk hayali olan doktorluk mesleği için Ukrayna'da V.N. Karazin Ulusal Üniversitesi'nde tıp eğitimine devam ederken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası eğitime ara vermek zorunda kaldı.

Genç kız, şimdilerde eğitimi için kendisini destekleyen ailesine yardımcı olmak Bafa sınırları içinde kırsalda çobanlık yapıyor. Ukrayna'da savaş bitinceye kadar elinde sopası, ayağında çizmeleriyle koyunların ve kuzuların peşinde doktor olacağı günün hayallerini kuran Nursel Yardımcı, "Kış aylarında eğitimimi tamamlarken, yaz aylarında tatil yapmak yerine beni destekleyen aileme yardımcı olmak için çobanlık yapıyorum. Ukrayna'da savaş çıkmadan önce ucuz bilet bularak Türkiye'ye ailemin yanına geldim. Kardeşim de hasta olunca Ukrayna'ya dönemedim. Tam o sırada savaş çıktı. Kaldığım şehirde ve okuduğum üniversitede büyük hasarlar oldu" dedi.

'DOĞUM UZMANI OLACAĞIM'

Eğitimi bittikten sonra kadın doğum uzmanı olmak ve kadınlara yardımcı olmak istediğini söyleyen Nursel Yardımcı, "Doktor olduğumda da kız çocuklarının okuması için elinden gelen gayreti göstereceğim. Onları destekleyeceğim. Kendimden örnekler verip hayatta başarı olmaları için izlemeleri gereken yolları anlatacağım" diye konuştu.

'İNSANLARIN ÖLMEMESİNİ DİLİYORUM'

UKRAYNA'DAKİ okulunun çok hasar gördüğünü anlatan Nursel Yardımcı, "Hocalarımın durumundan haber alamadım. Savaş nedeniyle hem orada bulunan insanlara, hem de eğitiminden geri kalmama çok üzülüyorum. İnsanların ölmemesini ve bir an önce savaşın bitmesini diliyorum. Bu süreçte de aileme yardım etmek için koyunları ve kuzulara bakıyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE