Çerçioğlu ‘yeşil alan’ sözünü unuttu

GEZİ Parkı olaylarında Aydın'da gerçekleştirilen provokatif eylemlerde ön saflarda yer alan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'ndaki TARİŞ arazisine yeşil alan sözü verip beton yığınına dönüştürdü.

Eline tuttuğu kağıtla alanın yeşil alan olacağı sözünü vermesine rağmen sözünü tutmayan Çerçioğlu'na tepki gösteren AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Çerçioğlu halkın iradesine karşı durmaktan vazgeçmelidir" dedi.

'YEŞİLE İHTİYAÇ VAR'

Çerçioğlu'nun vatandaşın sesine kulaklarını tıkadığını dile getiren Yavuz, "Kuşadalılar, Tariş'in yerine yeşil alan yapılmasını istediklerini her platformda seslendirdiler. Kuşadası'nın daha çok yeşile ihtiyacı olduğu ortadayken, merkezde yöre halkının ihtiyacı olan bir yeşil alanı onlara çok görmek, adında halk olan bir partinin belediye başkanına yakışmıyor. Bu hatadan dönülmesi ve Kuşadalı halkımızın istediği gibi Tariş'in yerine çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla yaşayan bir yeşil alan yapılması için harekete geçilmesi gerekmektedir. Çerçioğlu, halkın iradesine karşı durmaktan vazgeçmelidir" diye konuştu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI