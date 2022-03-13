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Haberler Aydın Nazilli’de 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Nazilli’de 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.3.2022

Nazilli’de 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
AYDIN'DA düzenlenen operasyonda iki ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, Manisa'dan gelen Ü.A. ve G.K'nin, 2 ton karışımlı akaryakıtı Nazilli'de piyasaya süreceği yönünde ihbar alıp harekete geçti. Atık yağları akaryakıt haline getiren şahısların, araçların motorlarına zarar veren kaçak akaryakıtı sattığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk edilmelerini sağladı. Kaçak akaryakıtlar ise imha edildi. ■ ÜMİT ÖZMEN
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