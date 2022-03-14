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Haberler Aydın Park halindeki araca çarpıp kaçtı

Park halindeki araca çarpıp kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda park halindeki otomobile çarpıp kaza yapan sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

İHA

14.03.2022, 09:23

Park halindeki araca çarpıp kaçtı

Kaza, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu iddia edilen 09 U 2402 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 45 ABV 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan sürücü refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken ağaca çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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