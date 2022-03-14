Polisten kaçarken ekip arabasına çarptılar

AYDIN'DA kaçarken polis arabasına çarparak kaza yapan otomobilde bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda M.A., M.M. ve S.Ç.'nin bulunduğu 09 S 2528 plakalı otomobili Kardeşköy Mahallesi girişinde durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Ekipler ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca esnasında şüphelilerin içerisinde bulunan otomobil polis otosuna çarparak durdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE