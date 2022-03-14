Şehir hastanemizle verilen hizmet en üste çıkacaktır

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, "Sabırla, hoşgörüyle, fedakarlıkla çalışarak insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. Aksoy şunları söyledi: "Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Aydın ilimiz de payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni yatırımlara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. İnşaatına başlanan 950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemiz de hizmete girdiğinde vatandaşımıza sunulan sağlık hizmeti daha üst noktalara taşınmış olacaktır."