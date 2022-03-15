‘Hırsız kapı çalmaz’ sözü tarihe karıştı

AYDIN'DA havaların soğumasıyla birlikte sokakların sakinliğini fırsat bilen hırsızlar 'Hırsız kapı çalmaz' sözünü çürüttü. Mahallede 2'si ev 3'ü park olmak üzere 5 ayrı demir kapıyı çalıp götüren hırsızların bulunması için polis çalışma başlattı. Yaşadıkları karşısında çok şaşkın olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Emin Ürküt, "Gece nasıl söktüler bilemiyorum. Daha önce tel ve demirlerle bağladık. Tel ve demirleri çalmışlardı, şimdi de kapıları çaldılar" dedi. Görevliler, hırsızlar tarafından yeniden çalınmaması için rögarların demir kapaklarını da betonla değiştirdi. ■ İHSAN KARATAŞ

DİĞER