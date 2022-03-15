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Haberler Aydın ‘Oğluma hayat olur musunuz?’

‘Oğluma hayat olur musunuz?’

15.3.2022

‘Oğluma hayat olur musunuz?’

AYDIN'DA ölümcül kas hastası 2.5 yaşındaki oğlu Alparslan'ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması amacıyla şehir şehir gezen polis memuru Ömer Sarıboğa, "Oğluma hayat olur musunuz" diyerek meslektaşlarına oğlu için çağrıda bulundu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Sarıboğa (34) ve ev hanımı Habibe Sarıboğa'nın (33) 2,5 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi.

İkizlerden biri olan Alpaslan'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Alparslan'ın tedavisi için gerekli olan ilacın 2 milyon 156 bin doları bulan maliyetinin karşılanması için Aydın Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Ömer Sarıboğa şehir şehir gezerek sokaklara ve polis merkezlerine oğlunun afişini astı. Sosyal medyadan meslektaşlarına attığı mesajda "Oğlum Alparslan Sarıboğa için 170 bin meslektaşımız 100 lira bağış yaparsa oğlum daha fazla kas kaybı yaşamadan ilacına kavuşacak" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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