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Haberler Aydın Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi obje ve eser ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

DHA

18.03.2022, 14:19

Aydın’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüphelinin içinde bulunduğu 09 ADF 417 plakalı otomobil, dün Balat ve Akyeniköy mahalleleri arasındaki Güllübahçe mevkisinde durduruldu, içindeki A.G. ve B.D. gözaltına alındı. A.G.'nin üst aramasında 2 tarihi yüzük ve kırılmış 4 parça halinde sikke bulundu. Durdurulan araçtan yola atıldığı tespit edilen poşet içinde ise 23 tarihi obje ele geçirildi. Otomobildeki aramada da dedektör bulundu. Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirtilen tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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