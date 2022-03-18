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Haberler Aydın Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

18.03.2022, 14:09

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaza, Mesutlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.K. idaresindeki 34 DZU 622 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü U.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü kamyon içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü U.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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