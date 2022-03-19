Akşener’e esnaf şoku

Gittiği illerde esnaf ve vatandaşın tepkisiyle karşılanan İP lideri Meral Akşener'in Aydın'daki ziyaretlerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'le, Hasan Görmez isimli bir esnaf görüşmek istedi.

3 KEZ HAKSIZLIĞA UĞRADI

Nazilli Belediyesi'ne ait restoranın ihalesini 3 kez kazanmasına rağmen haksız gerekçelerde ihalelerin iptal edildiğini savunan esnaf, İP'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı Akşener'e şikayet etmek için bir süre bekledi. Akşener'in yanına gelen Görmez, şikayetini ileteceği sırada bir grup partili yanına gelip esnaf Görmez'in Akşener ile konuşmasına izin vermedi. Partililer, esnafı yaka paça Akşener'in yanından uzaklaştırdı.

EŞYALARINA ZARAR VERİLDİ

Nazillili esnaf Hasan Görmez'e İP'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın yaptığı baskı ise 'pes' dedirtti. İlçedeki karayolu üzerinde bulunan işletmenin ihalesi elinden alınan Hasan Görmez büyük maddi zarara uğradı. Başkanı Özcan ve yardımcılarına derdini anlatmak istese de kapılar yüzüne kapandı. Uğradığı haksızlığı başta CİMER olmak üzere çeşitli yerlere şikâyette bulunan Görmez, belediyenin kamu zararına uğratıldığını da iddia etti. Aradan 8 ay süre geçtikten sonra belediyenin ihaleyi kazandığına dair gönderdiği yazıyla neye uğradığını şaşıran Görmez, sözleşme imzalamaya gittiğinde ikinci bir şokla karşılaştı. Aradan geçen sürede işletmesinin birçok eşyasına zarar verildiğini fark eden Görmez, belediyenin bu işletmeyi ihaleye çıktığı haline çevirmesini talep etmesine rağmen yetkililerden olumlu cevap alamadı.

'AMACIM HAKKIMI ARAMAKTI'

Uğradığı haksızlığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iletmek istediğini dile getiren Görmez, "Uğradığım haksızlıkla ilgili hazırladığı dosyayı Akşener'e vermek ve konu hakkında haberdar etmek istedim. Amacım kışkırtma değildi. Orada bulunan bir takım kişiler tarafından tehdit edilerek engellendim. Olay yerinden yaka paça uzaklaştırıldım. Dosyamı yine de Akşener'e e-posta ve mesaj yoluyla ilettim. Amacım şov yapmak değil sadece hakkımı aramaktı" dedi.

FATİH ATAY, ÖZÜR DİLEDİ

AKŞENER'E esnafın şikayeti üzerine CHP'li Başkan Atay; "Ben çok özür diliyorum. Sizi böyle bir olayla muhatap ettiğim için. Benim ölmüş anneme küfretti. Kendisini mahkemeye verdim, ceza aldı. Biz gerekeni yaparız" diye konuştu. Akşener, CHP'li başkan Atay ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam etti.

CHP'Lİ BAŞKAN ESNAFI BİTİRDİ

AKŞENER'İN Efeler ilçesi ziyaretinde de benzer manzara yaşandı. Yağcılar İçi esnafını gezen Akşener'e bir esnaf, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı şikayet etti. Başkan Atay'ın esnafın ekmeğiyle oynadığını belirten esnaf, "Efeler Belediyesi bizi bitirdi. Bizim ekmeğimizle oynadı. Belediye Başkanı bize baskı yapıyor. Şu dükkanın karşısına 10 tane zabıtayı dikip, gözetim altında tutuyor. Ben burada 20 yıldır esnafım. Çeşitli bahanelerle, işyeri önündeki masa-sandalyemizi kaldırdılar. Etraftan biz işgaliye alıyormuşuz, oturma parası alıyormuşuz. Eğer biz bir tane insandan 50 kuruş aldıysak, Allah beni sabaha çıkarmasın" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE