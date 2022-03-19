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Haberler Aydın Aydın'da hareketli saatler! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Aydın'da hareketli saatler! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda sokak ortasında iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı.

İHA

19.03.2022, 09:07

Aydın’da hareketli saatler! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1902 sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşları tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelerek şahsın yakalanması için geniş çapta çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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