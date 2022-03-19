Okul bahçesinde madde alıp kendinden geçti

AYDIN'DA bir eğitim kurumunun bahçesine giren madde bağımlısı genç, madde aldıktan sonra olduğu yere yığıldı. Gencin kameralara yansıyan görüntüleri yürekleri burktu. Köprülü Veysipaşa Mahallesi'ndeki bir eğitim kurumunun bahçesine giren 30 yaşındaki M.E. duvarın dibine çöktü. Kağıda sarılı sigaraya benzer bir madde içen şahıs kısa süre sonra fenalaştı. Kendinden geçen şahıs olduğu yere yığıldı. M.A'nın hareketsiz yattığını gören çocuklar panikle sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın uyuşturucu maddenin etkisi nedeniyle baygınlık geçirdiğini belirledi. M.A. hastaneye gitme teklifini kabul etmedi. Bir süre sonra kendisine gelen M.A. bölgeden uzaklaştı.İHSAN KARATAŞ