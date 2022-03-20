Genç esnaf dumandan zehirlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangına uykuda yakalanan 32 yaşındaki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Esnaf Muhammet Demirtaş, iş çıkışı evine gitti. Elektrik sobasını yakarak ısınmaya çalışan Demirtaş, uykuya daldı. Üzerine örttüğü battaniye ise bir süre sonra elektrik sobasından tutuştu. Kısa sürede odayı duman kaplarken, Demirtaş da duman içerisinde kaldı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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