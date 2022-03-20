Kocasıyla tartışınca otomobilden atladı

AYDIN'DA eşiyle tartıştığı gerekçesiyle seyir halindeki araçtan atlayan kadın ağır yaralandı. Olay, Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. H.H. seyir halindeyken araç içerisindeki eşi ile tartıştı. Tartışma sırasında H.H. kendisini bir anda seyir halindeki araçtan aşağıya attı. Atlamanın etkisi ile yol kenarına savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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