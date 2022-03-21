  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanlarının da olduğu 34 şüpheli, gözaltına alındı. 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi.

AA DHA

21.03.2022, 15:51

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aydın Arkeoloji Muzesı Müdürü Abdulbari Yıldız

Operasyonda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu

  • SON DAKİKA