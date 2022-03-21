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Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanlarının da olduğu 34 şüpheli, gözaltına alındı. 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi.