“Kızımın katili tekrar yargılansın”

Aydın'da 2 yıl önce kendisi gibi polis memuru eski sevgilisi Suat Teke tarafından öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya'nın babası Zekeriya Çetinkaya, yerel mahkemenin verdiği 'müebbet hapis' kararını istinafa taşıdığını belirterek, "Avukatlar bu cinayetin cezasının ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini söylüyor. O katil hak ettiği cezayı alıncaya kadar davanın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

ANNEYİ AĞIR YARALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Suat Teke, 2 yıl önce otomobiliyle Aydın'a gelerek kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın (28) kullandığı otomobilin yolunu kesip otomobile kurşun yağdırdı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Büşra Çetinkaya saldırıda vücuduna isabet eden 8 kurşun nedeniyle hayatını kaybederken, olayda yaralanan annesi Güngör Çetinkaya ölümden döndü. Cinayetle ilgili Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Suat Teke'nin eldeki deliller ışığında cinayeti tasarlama olmaksızın gerçekleştirdiğini değerlendiren mahkeme heyeti sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca, anne Güngör Çetinkaya'yı da yaralaması nedeniyle 20 yıl hapis cezası uygulandı. İki tarafın avukatları mahkemenin verdiği kararı istinaf etti. İzmir Bölge İdaresi Mahkemesi, dosyayı inceleyip sanığın yeniden yargılanmasıyla ilgili kararını verecek.

'ACIMIZ İKİYE KATLANDI'

Kızını öldüren katile hak ettiği cezanın verilmediğine inandığını belirten baba Zekeriya Çetinkaya, "Kızımızın ölümüyle yaşadığımız acının bir benzerini mahkemenin verdiği kararla bir kez daha yaşadık. Görüştüğüm tüm avukatlar, bu cinayetin cezasının ağırlaştırılmış müebbet olduğunu söylüyor. Toplanan deliller ışığında sanığa uygulanacak ceza ortadayken mahkeme neye dayanarak olayda tasarlama olmadığı kanaatiyle müebbet hapis cezası verdi, bunu anlamış değilim" dedi.



"AIHM'E KADAR GİDERİM"

BU davanın peşini bırakmayacağını söyleyen Zekeriye Çetinkaya, "İstinaf mahkemesine dilekçemizi verdik. Oradan gelecek kararı bekliyoruz. Başvurumuz kabul edilmezse Anayasa Mahkemesi'ne gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE