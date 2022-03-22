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Terör propagandalı Nevruz kutlamasına polis müdahalesi
22.3.2022
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İLKBAHARIN habercisi Nevruz Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kutlanırken, etkinliğe terör propagandası gölge düşürdü. Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntüleri detaylıca inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlar tespit edildi. Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE