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Haberler Aydın Terör propagandalı Nevruz kutlamasına polis müdahalesi

Terör propagandalı Nevruz kutlamasına polis müdahalesi

22.3.2022

Terör propagandalı Nevruz kutlamasına polis müdahalesi
İLKBAHARIN habercisi Nevruz Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kutlanırken, etkinliğe terör propagandası gölge düşürdü. Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntüleri detaylıca inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlar tespit edildi. Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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