Yılın ilk boğa güreşi Koçarlı’da yapıldı

AYDIN'IN Koçarlı İlçesinde bu yıl 1'incisi düzenlenen yılın ilk Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Koçarlı Belediyesi tarafından Yeniköy Festival alanında gerçekleşen güreşlerde şampiyon boğalar rakipleri ile karşılaştı. Soğuk havaya rağmen güreş severler Yeniköy arenasını doldurarak hem güreşleri izlediler hem de davul zurna eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdiler.

Kadınlara ve çocuklara ücretsiz olan güreşlere ilgi yoğundu. Renkli görüntülere sahne olan 1. Koçarlı Boğa Güreşi Festivalinde 100 boğa rakipleriyle karşı karşıya geldi. Güreşlerde Baş, Baş üstü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Bayrak güreşi olmak toplam 17 ayrı kupa karşılaşması nefesleri keserken, baş güreş kategorisinde güreşen Kasap Bey baş boğa oldu. ■ İHSAN KARATAŞ