Sömineyi yakmak isteyen Alman turist evi yaktı

AYDIN Kuşadası'nda aşırı alkol alan Alman turist, dubleks evindeki şömineyi yakmak isterken evi yaktı. Yangın, Atatürk Bulvarı 6'ncı sokak üzerinde meydana geldi. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen Almanya vatandaşı bir turist, soğuk havada ısınmak için şömineyi yakmak isterken benzinle ahşap zeminin tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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