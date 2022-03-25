  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Sömineyi yakmak isteyen Alman turist evi yaktı

Sömineyi yakmak isteyen Alman turist evi yaktı

25.3.2022

Sömineyi yakmak isteyen Alman turist evi yaktı
AYDIN Kuşadası'nda aşırı alkol alan Alman turist, dubleks evindeki şömineyi yakmak isterken evi yaktı. Yangın, Atatürk Bulvarı 6'ncı sokak üzerinde meydana geldi. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen Almanya vatandaşı bir turist, soğuk havada ısınmak için şömineyi yakmak isterken benzinle ahşap zeminin tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA