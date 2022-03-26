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Haberler Aydın Aydın'da korkunç son! Yolun karşısına geçmek isterken...

Aydın'da korkunç son! Yolun karşısına geçmek isterken...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki Hanife Çankaya, TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

26.03.2022, 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022, 09:13

Aydın’da korkunç son! Yolun karşısına geçmek isterken...

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Denizli-Aydın kara yolu üzerinde bulunan Beş Eylül Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin Ekin yönetimindeki 09 H 8185 plakalı TIR çarptı.

Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine alan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çankaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında Denizli- Aydın kara yolu bir süre trafik akışına kapatıldı. Çankaya'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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