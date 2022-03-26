Gazeteci babası adına kızından resim sergisi

Aydın'da uzun yıllar çeşitli gazetelerin muhabirliğini yapan merhum Mehmet Küçük anısına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün sergi salonunda fotoğraf sergisi açıldı. 2016 yılında vefat eden gazetecinin fotoğraf sanatçısı kızı Fulya Küçük'ün objektifinden 57 eserin gösterime sunulduğu sergi, fotoğraf severlerin beğenisini topladı. Merhum gazetecinin fotoğraf makinaları, telsizi, basın kartları ve yaptığı haberlere ilişkin gazete kupürlerinin de yer aldığı sergiden elde edilen gelirle, Marmaris'te orman yangınından zarar gören alanlarda hatıra ormanı oluşturulması planlanıyor.

İHSAN KARATAŞ