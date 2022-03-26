  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kahvede gizemli ölüm

Kahvede gizemli ölüm

26.3.2022

Kahvede gizemli ölüm

AYDIN Efeler'de Ayhan Künden'in işlettiği kahvehaneden, müşteriler gittikten sonra silah sesi duyuldu. Olay yerine gelen vatandaşlar genç kahveciyi kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine kahvehaneye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Künden, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 13 gündür yaşam mücadelesi veren Ayhan Künden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Künden'in ölümünü şüpheli bulan savcılığın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA