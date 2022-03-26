Kahvede gizemli ölüm

AYDIN Efeler'de Ayhan Künden'in işlettiği kahvehaneden, müşteriler gittikten sonra silah sesi duyuldu. Olay yerine gelen vatandaşlar genç kahveciyi kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine kahvehaneye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Künden, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 13 gündür yaşam mücadelesi veren Ayhan Künden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Künden'in ölümünü şüpheli bulan savcılığın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE